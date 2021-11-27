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Tahkim'e kapsamlı itiraz

Derbide ikinci sarıdan kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Terim'in, Marsilya maçı sonrası 1+5 maç ceza aldığı açıklanmıştı. Hakeme hakaret ve maç sonu talimatlara uymadığı için 5 maç ceza alan tecrübeli çalıştırıcı için Tahkim Kurulu'na gidilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, cezanın indirilmesi için kapsamlı bir savunma dosyası hazırlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Tahkim'e kapsamlı itiraz
Derbide ikinci sarıdan kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Terim'in, Marsilya maçı sonrası 1+5 maç ceza aldığı açıklanmıştı. Hakeme hakaret ve maç sonu talimatlara uymadığı için 5 maç ceza alan tecrübeli çalıştırıcı için Tahkim Kurulu'na gidilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, cezanın indirilmesi için kapsamlı bir savunma dosyası hazırlayacak.
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