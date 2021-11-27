Tahkim'e kapsamlı itiraz

Derbide ikinci sarıdan kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Terim'in, Marsilya maçı sonrası 1+5 maç ceza aldığı açıklanmıştı. Hakeme hakaret ve maç sonu talimatlara uymadığı için 5 maç ceza alan tecrübeli çalıştırıcı için Tahkim Kurulu'na gidilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, cezanın indirilmesi için kapsamlı bir savunma dosyası hazırlayacak.
Derbide ikinci sarıdan kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Terim'in, Marsilya maçı sonrası 1+5 maç ceza aldığı açıklanmıştı. Hakeme hakaret ve maç sonu talimatlara uymadığı için 5 maç ceza alan tecrübeli çalıştırıcı için Tahkim Kurulu'na gidilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, cezanın indirilmesi için kapsamlı bir savunma dosyası hazırlayacak.