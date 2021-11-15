Haberler Galatasaray Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in 3. lig'den kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, hem Galatasaray hem de Milli Takım'da gösterddiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar uzun süredir sözleşme imzalamak istediği genç futbolcu ile anlaşma sağladı. Kerem 2026 yılına kadar olan sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:21
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı

Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı.

Galatasaray iç transferde bir adım daha attı. Sarı kırmızılılar, Taylan, Luyindama ve İsmail Çipe'den sonra en önemli hamlesini yaptı. Olympique Lyon ve Wolfsburg kulüplerinin de kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu, kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etti.

Hürriyet'in haberine göre; bu sezon yıldızını parlatan ve hem Galatasaray hem de Milli Takım'ın değişilmez oyuncuları arasına giren Kerem ile 2026 yılına kadar anlaşma sağlandı.

İMZA MİLLİ TAKIMINI DÖNÜŞÜ ATILACAK

Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşünde Galatasaray ile 5.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kerem'in yıllık 900 bin TL olan ücretine de ciddi bir artış yapılacak.

DİĞER
Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması! Göbek mi, bebek mi?
Amasya’da düğün salonu tekstil atölyesi oldu: Şalvar dikiyordu, şimdi 150 kişiye istihdam planı kuruyor
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor