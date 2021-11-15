GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a süper joker! Hem stoper hem 10 numara | Jaka Bijol kimdir?

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Genç ve potansiyelli oyuncuları izleyen Galatasaray scout ekipleri Rus ekibi CSKA Moskova 'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Jaka Bijol 'ün peşine düştü.

TAM BİR JOKER!

1.90 boyunda olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ön libero, 10 numara ve stoper mevkilerinde forma giyebiliyor. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 14 maçta forma giyen Sloven oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.