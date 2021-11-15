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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a süper joker! Hem stoper hem 10 numara | Jaka Bijol kimdir?

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray sürpriz bir ismi radarına aldı. Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılar, CSKA Moskova'nın 22 yaşındaki Jaka Bijol ile ilgileniyor. Tam bir joker olan Bijol, ön libero, stoper ve 10 numara mevkilerinde forma giyebiliyor. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:46
GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a süper joker! Hem stoper hem 10 numara | Jaka Bijol kimdir?

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a süper joker! Hem stoper hem 10 numara | Jaka Bijol kimdir?

Yeni Asır'ın haberine göre; Genç ve potansiyelli oyuncuları izleyen Galatasaray scout ekipleri Rus ekibi CSKA Moskova'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Jaka Bijol'ün peşine düştü.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a süper joker! Hem stoper hem 10 numara | Jaka Bijol kimdir?

TAM BİR JOKER!
1.90 boyunda olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ön libero, 10 numara ve stoper mevkilerinde forma giyebiliyor. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 14 maçta forma giyen Sloven oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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