Galatasaray'dan derbinin hakemi Fırat Aydınus'a tepki! Penaltı ve kırmızı kart...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilerek zirve yolunda büyük yara alan Galatasaray'ın hedefinde Fırat Aydınus var. Sarı kırmızılı yöneticiler, Aydınus'un 90 dakika boyunca Beşiktaşlı oyuncuların sertliğine göz yumduğunu iddia ederken Kerem ve Nelsson'un pozisyonlarında rakip oyunculara kırmızı kartını göstermemesine de tepkili. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetiminin en şikâyetçi olduğu konu ise 81'de kaçan penaltı pozisyonunda ceza sahası ihlaline rağmen atışın tekrarlanmayışı ve bu konuda VAR'ın da devreye girmemesi oldu.

TERİM: ARTIK KİMSENİN HATA LÜKSÜ YOK!

Öte yandan Fatih Terim de maç sonrasında oyuncularına yaptıkları hatalardan dolayı çıkıştı. Oyun kurma görevi verdiği Berkan-Cicaldau ikilisinin 22 top kaybına dikkat çeken Terim, golle sonuçlanan iki yan topta hem savunmanın hem de kaleci Muslera'nın hatalarına vurgu yaptı. Terim "Bu kadar hata olursa mağlubiyet tabii ki kaçınılmaz olur. Penaltıcımız belli, birisi çıkıp 'İlla ben atacağım' diyor. Bu yenilgiden herkes kendi payına düşen dersi çıkarsın. Artık kimsenin hata lüksü yok" ifadelerini kullandı.