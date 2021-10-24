Büyük buluşma

Galatasaray, yarın Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi taraftarıyla buluşacak. Fatih Terim bugün saat 15.00'te Nef Stadı'nda yapılacak son çalışmayı taraftarlara açma kararı aldı. Biletler dün 19.05 liradan satışa sunulurken kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahipleri idmanı ücretsiz izleyebilecek. 2018 yılında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı öncesi idmanı taraftarlara açmıştı. O gün Ali Sami Yen'e 40 bin 541 kişi gelmiş ve bu buluşma bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçmişti. Bugünkü idmanda da yeni bir rekor gelebilir.