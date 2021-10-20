GALATASARAY HABERLERİ: Mohamed Elneny Galatasaray yolunda

Bu sezon Premier Lig'de sadece 44 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu, Arsenal 'in gelecek planları arasında yer almıyor.

İngiliz ekibi, devre arasında onu göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor. Bu sebeple transferde artık önemli bir pürüz yok.

MOSTAFA MOHAMED DEVREYE GİRDİ

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Muhammed'in de yakın arkadaşıyla konuşarak onu Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği öğrenildi.