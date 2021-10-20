Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Mohamed Elneny Galatasaray yolunda

GALATASARAY HABERLERİ: Mohamed Elneny Galatasaray yolunda

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, ligin 9. haftasında oynadığı Konyaspor karşılaşmasında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Cimbom bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim ise Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Elneny... İşte Mısırlı futbolcu ile ilgili son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 12:11
GALATASARAY HABERLERİ: Mohamed Elneny Galatasaray yolunda

Galatasaray devre arasında Arsenal'in 6 numarası Muhammed Elneny'i renklerine bağlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Mohamed Elneny Galatasaray yolunda

İngiliz basını, bu sezon Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Elneny'nin devre arasında Galatasaray'a gideceğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mohamed Elneny Galatasaray yolunda

Mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin bonservis bedeli istemeyeceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mohamed Elneny Galatasaray yolunda

Bu sezon Premier Lig'de sadece 44 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu, Arsenal'in gelecek planları arasında yer almıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mohamed Elneny Galatasaray yolunda

İngiliz ekibi, devre arasında onu göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor. Bu sebeple transferde artık önemli bir pürüz yok.

GALATASARAY HABERLERİ: Mohamed Elneny Galatasaray yolunda

MOSTAFA MOHAMED DEVREYE GİRDİ

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Muhammed'in de yakın arkadaşıyla konuşarak onu Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mohamed Elneny Galatasaray yolunda

Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahasında "6 numara" sorunu bulunuyor. Muhammed Elneny'nin bu bölgedeki problemleri çözmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mohamed Elneny Galatasaray yolunda

Mısırlı futbolcu bu sezon 44 dakika oynarken gol ve asist katkısı yapamadı.

SON DAKİKA