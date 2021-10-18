Fişi çekemedik

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk yarıdaki oyunun karşılığını alamadıklarını söyledi. Pozitif bir futbol oynadıklarıın ifade eden Terim, "İlk devre bence olağanüstü bir oyun oldu. Bayağı pozisyon bulduk, bunların herhangi birini gole çevirmemiz gerekirdi. Birini gole çevirseydik başka bir oyun oynanacaktı. İlk yarının karşılığı olarak neticeyi almalıydık. İkinci yarı koruma içgüdüsüne dönüştü. Bazı oyuncularımızı değiştirdikten sonra oyun bize geçer gibi oldu ama esasında top Konyaspor'daydı" ifadelerini kullandı.

İYİ SAVUNDUK

Bazı maçlarda iyi oynamalarına rağmen kayıp yaşadıklarını ifade eden Fatih Terim, "Çok iyi oynadığımız maçlarda bazen kayıplar yaşadık. Bazen iyi oynamadan da galip gelmesini bilmeliyiz. Buna rağmen bir pozisyonun haricinde iyi savunduk. Bazen savunma da önemli. Bu hafta 3 puan çok kritikti. Şimdi Rusya'ya moralli gideceğiz. Galatasaray seyircisine daha fazla iyi oyun, daha fazla gol seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın bir gelecekte" diye konuştu.

BOEY DÖNEBİLİR

Sakatlığı bulunan Boey'le ilgili de konuşan Terim, "Rusya'ya götüreceğiz. Marsilya'daki gibi bir sıkıntı yaşarsak daha kötü olur diye bir düşünce var, oynayabilecek seviyedeyse oynatmak istiyoruz. En kötü Beşiktaş maçında oynar" dedi.