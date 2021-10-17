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SPOR HABERLERİ - Galatasaray'ın fırsat haftası! İşte Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Spor haberleri... Süper Lig'de ilk 8 haftasında topladığı 14 puanla zirveyi 5 puan geriden takip eden Galatasaray üst sıralara tırmanmak istiyor. Beşiktaş’ın kaybettiği ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı haftada sarı-kırmızılılar arayı kapatmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar 9. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel Konyaspor maçı 11'i ve mücadeleye dair detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 06:50
SPOR HABERLERİ - Galatasaray'ın fırsat haftası! İşte Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Göztepe ve Rize'yi yenip çıkışa geçen Galatasaray, Konya'yı ağırlıyor. 14 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, namağlup rakibini yenip zirveyle farkı eritmeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ın yenilmesiyle rakibiyle puanını eşitleme fırsatı yakalayan Cimbom 3 puanı alıp Trabzon-F.Bahçe karşılaşmasını beklemeye geçecek.

DURAN TOP ÇALIŞILDI
Sezon başından bu yana neredeyse 3 günde 1 maç yapan Galatasaray, yeni bir kadro kurulmasının sancılarını da çekti. Milli aranın geçtiğimiz salı günü sona ermesiyle sarı-kırmızılılar, taktik ağırlıklı çalışmaları artırdı. Özellikle duran top organizasyonları üzerinde durulduğu da öğrenildi. Galatasaray, 21 Ekim'de L. Moskova'ya konuk olacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLİN, ALPASLAN, NELSSON, V. AANHOLT, TAYLAN, CİCALDAU, MORUTAN, KEREM, HALİL, DİAGNE

KONYASPOR: SEHİC, SKUBİC, AHMET Ç., ABDÜLKERİM, GUİLHERME, AMİR H., SONER D., MİCHALAK, SERDAR G., BYTYQİ, E. ÇEKİÇİ

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