SPOR HABERLERİ - Galatasaray'ın fırsat haftası! İşte Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Göztepe ve Rize'yi yenip çıkışa geçen Galatasaray, Konya'yı ağırlıyor. 14 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, namağlup rakibini yenip zirveyle farkı eritmeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ın yenilmesiyle rakibiyle puanını eşitleme fırsatı yakalayan Cimbom 3 puanı alıp Trabzon-F.Bahçe karşılaşmasını beklemeye geçecek.

DURAN TOP ÇALIŞILDI

Sezon başından bu yana neredeyse 3 günde 1 maç yapan Galatasaray, yeni bir kadro kurulmasının sancılarını da çekti. Milli aranın geçtiğimiz salı günü sona ermesiyle sarı-kırmızılılar, taktik ağırlıklı çalışmaları artırdı. Özellikle duran top organizasyonları üzerinde durulduğu da öğrenildi. Galatasaray, 21 Ekim'de L. Moskova'ya konuk olacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLİN, ALPASLAN, NELSSON, V. AANHOLT, TAYLAN, CİCALDAU, MORUTAN, KEREM, HALİL, DİAGNE

KONYASPOR: SEHİC, SKUBİC, AHMET Ç., ABDÜLKERİM, GUİLHERME, AMİR H., SONER D., MİCHALAK, SERDAR G., BYTYQİ, E. ÇEKİÇİ