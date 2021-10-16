GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı! Muslera ve Yedlin...

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmana milli takımlarından dönen Fernando Muslera ile DeAndre Yedlin de katıldı.

Teknik direktör Fatih Terim ve Muslera'nın idman sırasında özel bir görüşme gerçekleştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü NEF Stadyumu'nda saat 16.00'da Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.