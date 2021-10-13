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Eski Galatasaraylı Johan Elmander konuştu! "Türkiye'ye ne zaman gelsem..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Bir dönem sarı kırmızılılarda forma giyen ve oynadığı futbolla alkışları toplayan eski İsveçli golcü Johan Elmander, açıklamalarda bulundu. Eski golcü yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman %100'ünü veriyorsun' diyorlar. Sakatlanıp oynadığım çok maç var." açıklamasını yaptı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:23
Eski Galatasaraylı Johan Elmander konuştu! "Türkiye'ye ne zaman gelsem..."

2011-2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen İsveçli eski futbolcu Johan Elmander, TRT Spor'a konuştu.

Fatih Terim'e övgü dolu sözler kullanan Elmander, "Fatih Terim, çok iyi bir insan. Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Çünkü hem negatif hem pozitif eleştiri yapıyor. Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik adam." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN YÜZDE 100'Ü VERİYORSUN"

İsveçli futbolcu, "Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman %100'ünü veriyorsun' diyorlar. Sakatlanıp oynadığım çok maç var." açıklamasını yaptı.

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