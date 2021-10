GALATASARAY HABERİ: Avrupa Ligi hesabından Fernando Muslera paylaşımı! O alanda zirvede (GS spor haberi)

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek güven tazeleyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de Marsilya ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de performansı tartışılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera Avrupa Ligi'nde büyük başarı yakaladı.

10 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Avrupa Ligi'ne performansıyla damga vurdu. Lazio ve Marsilya maçlarında gol yemeden 4 puan toplayan sarı-kırmızılılarda, Uruguaylı eldiven bu başarının mimarlarından oldu.

AVRUPA LİGİ RESMİ HESABI PAYLAŞTI

Fernando Muslera, Lazio ve Marsilya maçlarında 7 kurtarışa imza attı. Uruguaylı kaleci böylece Avrupa Ligi'nde gol yemeden en çok kurtarış yapan kaleci konumuna yerleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabından da Fernando Muslera'nın bu başarısı duyuran bir paylaşım yapıldı.

İşte o paylaşım:

Fernando Muslera has the most saves in the Europa League without conceding a goal (7) 👏#UEL pic.twitter.com/c7MYCoGruc