Marsilya-Galatasaray: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk oldu.

Mücadele golsüz beraberlikle tamamlanırken puanlar da paylaşılmış oldu. Grubun bir diğer maçında ise Lazio, Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etti.

İkinci hafta maçlarının ardından temsilcimi Galatasaray 4 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, onu 3 puanlı Lazio, 2 puanla Marsilya ve 1 puanla Lokomotiv Moskova takip etti.

Temsilcimiz E Grubu 3. hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.