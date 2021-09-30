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Marsilya-Galatasaray: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Marsilya deplasmanına konuk oldu. Avrupa Ligi'ne Lazio'yu yenerek hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile golsüz berabere kalarak gruptaki puanını 4'e yükselterek liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 00:06 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 00:22
Marsilya-Galatasaray: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk oldu.

Mücadele golsüz beraberlikle tamamlanırken puanlar da paylaşılmış oldu. Grubun bir diğer maçında ise Lazio, Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etti.

İkinci hafta maçlarının ardından temsilcimi Galatasaray 4 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, onu 3 puanlı Lazio, 2 puanla Marsilya ve 1 puanla Lokomotiv Moskova takip etti.

Temsilcimiz E Grubu 3. hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

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