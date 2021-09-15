Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi Muriqi sözleri

"BAZEN İLTİFATLAR, KUPALARA GÖRE DAHA ÇOK ANLAM TAŞIR" Son 20 yılda Galatasaray'da ve A Milli Takım'da görev aldığını anımsatan Terim, "Ben Galatasaray taraftarıyım. Bu kulübün kapısından ilk kez 1974'te girdim, 11 yıl top oynadım ve kaptanlık yaptım. Kulübün en eski üyelerinden biriyim. Bu dönemde Avrupa'dan hem kulüp hem milli takım düzeyinde pek çok teklif aldım. Ekonomik bakımdan her zaman iyi teklifler sunuldu. Ama sonunda Galatasaray ve Türkiye'ye olan sevgim galip geldi." ifadelerini kullandı.

İtalya'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Terim, bu döneme dair herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı sorusuna da "İtalya'da daha uzun süre kalabilirdim. Ama İtalya'da yaşama fırsatım hiç olmayabilirdi de. Hiçbir pişmanlığım yok. Floransa'ya gittiğimde beni hatırlayan ve takımın oynadığı futbolu hiç unutmayacağını söyleyenler var. Geçen sezon oynadığımız Karagümrük maçının ardından kalecileri Viviano, Floransa'da doğduğunu söyleyerek, o sezonki (Fiorentina'nın) tüm maçlarını takip ettiğini anlattı. Bazen iltifatlar, kupalara göre daha çok anlam taşır. Fiorentina ve Milan'da biz bu hedefe ulaştık." yanıtını verdi.