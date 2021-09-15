Galatasaray Lazio maçı öncesi Maurizio Sarri konuştu! "Fatih Terim de takip ettiğim hocalardan biri"

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Lazio'nun teknik direktör Maurizio Sarri, Fatih Terim'in takip ettiği teknik adamlardan biri olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarri, "Fatih Terim çok iyi bir izlenim bıraktı Fiorentina'da. Uzun bir süre olmasa da önemli başarılar elde etti. Büyük hocaları okumayı ve takip etmeyi seviyorum. Fatih Terim de takip ettiğim hocalardan biri." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ni önemsediklerini söyleyen Sarri, "Avrupa Ligi güzel bir yer. Lig ise daha uzun süren bir platform. Çok önemli bizim için. Final de oynadım Avrupa'da. Avrupa'da yaşadığımız hisler daha değişik. Bizim için deneme yapacağımız bir yer olmayacak. Biz en iyi kadroyu çıkarmaya ve başarılı olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Sarri, Vedat Muric'in yarın kadroda olup olmayacağı yönündeki bir soruya, "Oyuncularımın kadroyu basından öğrenmelerini istemiyorum. Vedat iyi çalışıyor, çok çaba sarf ediyor. İlk 11'de oynayıp oynamayacağını ben de bilmiyorum. Yarın herkes kadroyu öğrenecektir." dedi.

MURİÇ: "BEN BİR SANTRAFORUM VE GOL ATMAK İSTİYORUM

Basın toplantısına katılan Laziolu futbolcu Vedat Muric ise şunları kaydetti:

"Bu güzel şehre dönmek çok güzel. Ben bir santraforum ve gol atmak istiyorum. Hedefim de gol atmak. Umarım yarın gol atarım ve uzun vadede de hedefime ulaşırım. İlk sene şanssız başladım lige. Pandemiden dolayı hastalandım. İtalya Ligi'nin zorluğu nedeniyle biraz zorlandım. 4-5 senedir beraber çalışan bir gruba entegre olmak zordu. Çok çalışıyorum. Hocam bana güvenir ve kadroya alırsa ben de oyunumu göstermeye hazırım."