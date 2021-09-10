Kendini ispatlayacak

Sezon başı kadroya katılan Aytaç Kara'nın transferin son gününde ayrılacağı iddia edilmişti. Hatta Y. Malatya kulübü, tecrübeli orta sahayı istediğini açıklamıştı. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in, oyuncusunu bırakmadığı öğrenildi. Aytaç'ın da kendini ispatlamayı çok istediği kaydedildi.
Sezon başı kadroya katılan Aytaç Kara'nın transferin son gününde ayrılacağı iddia edilmişti. Hatta Y. Malatya kulübü, tecrübeli orta sahayı istediğini açıklamıştı. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in, oyuncusunu bırakmadığı öğrenildi. Aytaç'ın da kendini ispatlamayı çok istediği kaydedildi.