Haberler Galatasaray Kendini ispatlayacak

Kendini ispatlayacak

Sezon başı kadroya katılan Aytaç Kara'nın transferin son gününde ayrılacağı iddia edilmişti. Hatta Y. Malatya kulübü, tecrübeli orta sahayı istediğini açıklamıştı. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in, oyuncusunu bırakmadığı öğrenildi. Aytaç'ın da kendini ispatlamayı çok istediği kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 06:50
Kendini ispatlayacak
Sezon başı kadroya katılan Aytaç Kara'nın transferin son gününde ayrılacağı iddia edilmişti. Hatta Y. Malatya kulübü, tecrübeli orta sahayı istediğini açıklamıştı. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in, oyuncusunu bırakmadığı öğrenildi. Aytaç'ın da kendini ispatlamayı çok istediği kaydedildi.
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