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Babasında büyük travma yarattı

Erkut Söğüt, Kerem’in çalıştığı en saygılı oyuncular arasında olduğunu ve yaşanan üzücü olaya rağmen işini yapmaya devam ettiğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2021 Salı 06:50
Babasında büyük travma yarattı

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Marcao ile yaşanan üzücü olayın ardından oyuncunun babasının rahatsızlık geçirdiğini söyledi. Brezilyalı oyuncunun saldırısının sadece Kerem'i, ailesini ve Galatasaray camiasını değil; tüm Türkiye'yi üzdüğünü belirterek, "Ayrıca bütün dünya medyasında günlerce yayınlandı. Ailede inanılmaz bir hüzün ve stres yaratmakla kalmadı; Marcao travması Kerem'in babasında önemli bir sağlık sorununa yol açtı. Kendi oğlunuzu ekrandaki milyonların önünde daha önce görülmemiş bir saldırıya uğramasını görmek kolay değil. Yürekler dayanmaz buna" dedi. Kerem'in Marcao'yu provoke ettiği yönündeki söylemlerin de üzüntülerini artırdığını kaydetti.

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