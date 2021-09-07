Galatasaray'dan Philippe Coutinho bombası! Transferi yazdılar

Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Philippe Coutinho'yu kiralamak için Barcelona ile görüştüğü ileri sürüldü. İzlanda kaynaklı haber sitesi fotbolti.net, Galatasaray'ın Coutinho ile görüştüğünü iddia etti. Barcelona'nın Miralem Pjanic'i Beşiktaş'a kiralamasının ardından kadroda yer bulması zor görünen Coutinho'nun da gönderilmesinin gündemde olduğu belirtildi.



Bu transfer iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Galatasaraylı taraftarlar konuyla ilgili yüzlerce tweet attı. Barca, 29 yaşındaki on numarayı 2018 yılında 135 milyon euro'ya Liverpool'dan transfer etti. 1 sezon sonra da 8.5 milyon euro'ya Bayern Münih'e kiraladı.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Coutinho, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'da bulunmuş ve Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Alex Teixeira ile birlikte fotoğrafı paylaşılmıştı.