Galatasaray'da Aliou Dieng transferde ilk sıraya yükseldi! Teklif...

Yaz transfer sezonunu oldukça hızlı geçiren Galatasaray, şimdiye kadar kadrosunu 10 isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde forma giyecek 25 oyuncunun ismini UEFA'ya bildirse de lig için en az bir transfer daha yapmak istiyor. Galatasaray teknik heyeti, ön libero beklerken Benfica'dan Gedson Fernandes, Al Ahly'den Aliou Dieng ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu için girişimler son ana kadar devam edecek. Buna karşılık son bir güne girilirken bu üç isim arasında Dieng öne çıkmış durumda... Daha önce 5.5 milyon dolar öneren sarı kırmızılı ekip teklifini 500 bin dolar daha yükseltti.