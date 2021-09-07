Galatasaray'da Aliou Dieng transferde ilk sıraya yükseldi! Teklif...

Yaz transfer sezonunu oldukça hızlı geçiren Galatasaray, şimdiye kadar kadrosunu 10 isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde forma giyecek 25 oyuncunun ismini UEFA'ya bildirse de lig için en az bir transfer daha yapmak istiyor. Galatasaray teknik heyeti, ön libero beklerken Benfica'dan Gedson Fernandes, Al Ahly'den Aliou Dieng ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu için girişimler son ana kadar devam edecek. Buna karşılık son bir güne girilirken bu üç isim arasında Dieng öne çıkmış durumda... Daha önce 5.5 milyon dolar öneren sarı kırmızılı ekip teklifini 500 bin dolar daha yükseltti.
AVRUPA PİYASASINA GİRECEK
El Ahly ise 7 milyon dolar ve Malili oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini istiyor. Galatasaray, Aliou Dieng'ın transferini yarın yaz transfer penceresi kapanmadan tamamlamak istiyor. Öte yandan Dieng de Al-Ahly yetkililerine Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi için baskı yapıyor. Özellikle de eski kıtaya gitmek ve Avrupa profesyonel sahnesine başlamak için en uygun fırsat olduğunu düşünüyor. 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a gelmek için Körfez kulüplerinden gelen çok daha parlak transferi tekliflerini geri çevirmişti.
Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı. Savaşçı yapısıyla öne çıkan Malili futbolcu kariyeri boyunca 142 karşılaşmaya çıktı, 4 gol atıp, 8 de asist yaptı.