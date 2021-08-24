Galatasaray maçı: Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa ligi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Galatasaray, Randers'ı konuk edecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Diagne

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GALATASARAY - RANDERS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.