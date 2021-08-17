Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Martin Linnes'ten Galatasaray'a veda mesajı!

Son dakika spor haberleri: Martin Linnes'ten Galatasaray'a veda mesajı!

Galatasaray'dan ayrılıp Molde'ye transfer olan Martin Linnes, sarı-kırmızılı kulübe veda mesajı yayınladı. Norveçli sağ bek, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "5,5 yıldır rüyayı yaşıyorum, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynadım. Her şeyimi verdim, umarım herkese saygıyla davranabilmişimdir. Her zaman minnettar olacağım." ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 18:59 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 19:04
Son dakika spor haberleri: Martin Linnes'ten Galatasaray'a veda mesajı!

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Martin Linnes, ülkesinin takımlarından Molde'ye transfer oldu. Yeni takımına imza atan Norveçli sağ bek, Galatasaray'ı ise unutmadı.

Linnes, sarı-kırmızılı takım için sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı.

İşte o mesaj:

"Galatasaray'a, Türkiye'ye ve Türk insanına veda etmek benim için zor. 5,5 yıldır rüyayı yaşıyorum, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynadım. Her şeyimi verdim, umarım herkese saygıyla davranabilmişimdir. Her zaman minnettar olacağım."

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