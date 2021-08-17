Son dakika spor haberleri: Martin Linnes'ten Galatasaray'a veda mesajı!

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Martin Linnes, ülkesinin takımlarından Molde'ye transfer oldu. Yeni takımına imza atan Norveçli sağ bek, Galatasaray'ı ise unutmadı.

Linnes, sarı-kırmızılı takım için sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı.

İşte o mesaj:

"Galatasaray'a, Türkiye'ye ve Türk insanına veda etmek benim için zor. 5,5 yıldır rüyayı yaşıyorum, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynadım. Her şeyimi verdim, umarım herkese saygıyla davranabilmişimdir. Her zaman minnettar olacağım."