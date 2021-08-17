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Son dakika Galatasaray haberleri | Erman Toroğlu'dan flaş sözler: Ben olsam yasaklardım!

Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Diagne, 40. dakikada ise bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçı değerlendiren Erman Toroğlu, "Ben olsam Diagne'nin penaltı atmasını yasaklarım" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 10:01
Son dakika Galatasaray haberleri | Erman Toroğlu'dan flaş sözler: Ben olsam yasaklardım!

Erman Toroğlu, Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

A Spor'daki programda maçın 40. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayan Senegalli futbolcuya değinen Toroğlu, "Diagne'nin teknik direktörü olsam ömür boyu penaltıyı yasaklarım. Penaltı olunca ceza sahası dışında gezerse onu oyundan alırım. Ben bu kadar kötü penaltı atıp bu kadar penaltı atmaya isyan eden bir adam görmedim. Bu adam haddini bilmiyor herhalde. Olacak şey değil. Penaltı kurtarılmaz, penaltı kaçar. Aslında santrfor olarak meziyetleri var, çok kuvvetli. Kolunu dayadı dayayınca geçemezsin. O işleri iyi yapıyor ama penaltı olduğu an kendi kalesine doğru gitmesi lazım. Utanmadan sıkılmadan hala penaltıya geliyor." ifadelerini kullandı.

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