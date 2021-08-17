Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü'den 'cezai yaptırım gelecek' açıklaması! "Marcao'nun Kerem'e yaptığı kabul edilemez"

Son dakika: Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü'den 'cezai yaptırım gelecek' açıklaması! "Marcao'nun Kerem'e yaptığı kabul edilemez"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda Marcao, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu saha içinde yumruklamış ve bu yaşananlar büyük bir tepkiye yol açmıştı. Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik heyet konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Kamuoyu müsterih olsun, yapılan işle ilgili bir cezai yaptırım olacak. Teknik heyet 1-2 saat içinde olayla ilgili bir rapor verecek. Ardından aramızda toplanıp kararı verip kamuoyuna duyuracağız." dedi. | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 11:51 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 11:59
Son dakika: Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü'den 'cezai yaptırım gelecek' açıklaması! "Marcao'nun Kerem'e yaptığı kabul edilemez"

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklaması sonrası yaşananları aktardı ve cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

İşte o sözler;

"Dün başkanımız Burak Elmas ile Fatih hoca bir durum değerlendirmesi yaptı. Ben de oradaydım. Kabul edilebilecek bir şey değil. Burada mağdur olan Kerem'dir. Bir idari karar gerekiyor.

Teknik heyet konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Kamuoyu müsterih olsun, yapılan işle ilgili bir cezai yaptırım olacak. Teknik heyet 1-2 saat içinde olayla ilgili bir rapor verecek. Ardından aramızda toplanıp kararı verip kamuoyuna duyuracağız."

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