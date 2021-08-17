Haberler Galatasaray Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruklu saldırı sonrası karar çıktı! Fatih Terim...

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruklu saldırı sonrası karar çıktı! Fatih Terim...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in açılış maçında Giresunspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Maç sonrası galibiyetten çok, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde yumruklu saldırısı konuşuldu. Marcao hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılırken, Fatih Terim ortalığı yumuşatmak adına Kerem'e sahip çıktı. Maç sonrasında Marcao, soyunma odasına alınmazken, Fatih Terim'in son kararı belli oldu. Peki Fatih Terim, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruklu saldırısı sonrası yaptırım uygulayacak mı? İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 11:37 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 12:00
Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruklu saldırı sonrası karar çıktı! Fatih Terim...

Galatasaray, Süper Lig'in 2021-22 sezonu açılış haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelirken, mücadele sarı kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı ancak maç sonrası galibiyetten çok yaşanan saldırı konuşuldu.

Müsabakanın 62. dakikasında Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırırken, yumruklar savurdu. Mbaye Diagne başta olmak üzere takım arkadaşları Marcao'yu sakinleştirmeye çalıştı.

Kerem'e ise teknik direktör Fatih Terim sahip çıkarken, genç oyuncuyu maç kenarında teselli etti.

TERİM NE YAPACAK?
Bununla beraber Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, Marcao'nun Kerem'i yumruklamasından sonra sert bir karar alınacağı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre Terim, tüm takıma mesaj olacak bir uygulama yapmayı planlıyor.

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