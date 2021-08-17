Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasının ardından neler yaşandı? İşte 6 maddede son durum

Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasının ardından neler yaşandı? İşte 6 maddede son durum

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2 golle geçerken, geceye Marcao ile Kerem Aktürkoğlu kavgası damga vurdu. Peki maçın ardından neler yaşandı? İşte madde madde uçakta yaşananlardan İstanbul'a kadar geçen o süreç... (Son dakika Galatasaray haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 10:13
Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasının ardından neler yaşandı? İşte 6 maddede son durum

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atarak oyundan atılması futbol gündemini salladı. İşte Sabah'ın haberine göre madde madde yaşananlar.

Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasının ardından neler yaşandı? İşte 6 maddede son durum

1) Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray kafilesinden ayrı olarak evine gitti. Marcao'yu İstanbul'a özel araç karşıladı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasının ardından neler yaşandı? İşte 6 maddede son durum

2) Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas, Ordu Giresun Havalimanı'nın VİP alanında 5 dk görüştü. Marcao hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakılacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasının ardından neler yaşandı? İşte 6 maddede son durum

3) Tüm takım bu olayda Kerem'in yanında yer aldı. Özellikle kaptanlardan Arda Turan, Kerem'e yapılanlara çok sinirlendi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasının ardından neler yaşandı? İşte 6 maddede son durum

4) Galatasaray'ın dönüş uçağında çıt çıkmadı. Hem golleri atan oyuncular hem de takımın diğer oyuncuları çok keyifsizdi. Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş ve Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta oyuncuların arasında dolaşarak nabzı ölçtü.

Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasının ardından neler yaşandı? İşte 6 maddede son durum

5) Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na hem kafa atan hem de yumruklar sallayan Marcao'nun Randers kafilesinde yer almaması bekleniyor. Fatih Terim, Brezilyalı oyuncuyu Danimarka'ya getirmeyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgasının ardından neler yaşandı? İşte 6 maddede son durum

6) Marcao konusunda son kararı Fatih Terim verecek! Fatih Terim'in dün akşamki olay anlarını yeniden izlemesi bekleniyor. Terim, TFF'nin kararını beklemeden bir karar alacak.

SON DAKİKA