GaleriGalatasarayMarcao'nun yumruğu yabancı basında ses getirdi! İşte atılan manşetler...
Marcao'nun yumruğu yabancı basında ses getirdi! İşte atılan manşetler...
Galatasaray'ın Giresunspor'la deplasmanda oynadığı 1. hafta mücadelesine Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa sonra yumruk atması ve kırmızı kartla oyundan atılması damga vurdu. Sarı kırmızılılar 2-0 kazansa da, yaşanan bu tatsız olay nedeniyle galibiyete pek sevinemedi. Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması yabancı basında da büyük ses getirdi. İşte Marcao'nun Kerem'e saldırmasıyla ilgili dış basında yazılanlar... (GS haberleri)
Giriş Tarihi: 17.08.2021 01:42 , Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 01:44
Marcao'nun yumruğu yabancı basında ses getirdi! İşte atılan manşetler...