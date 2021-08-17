Galeri Galatasaray Marcao'nun yumruğu yabancı basında ses getirdi! İşte atılan manşetler...

Marcao'nun yumruğu yabancı basında ses getirdi! İşte atılan manşetler...

Galatasaray'ın Giresunspor'la deplasmanda oynadığı 1. hafta mücadelesine Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa sonra yumruk atması ve kırmızı kartla oyundan atılması damga vurdu. Sarı kırmızılılar 2-0 kazansa da, yaşanan bu tatsız olay nedeniyle galibiyete pek sevinemedi. Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması yabancı basında da büyük ses getirdi. İşte Marcao'nun Kerem'e saldırmasıyla ilgili dış basında yazılanlar... (GS haberleri)

Marcao'nun yumruğu yabancı basında ses getirdi! İşte atılan manşetler...

Marcao’nun yumruğu yabancı basında ses getirdi! İşte atılan manşetler...

Galatasaraylı savunma oyuncusu Marcao, ağızları açık bırakan olayda takım arkadaşına önce kafa sonra yumruk attı ve oyundan atıldı. (Daily Star)

Marcao’nun yumruğu yabancı basında ses getirdi! İşte atılan manşetler...

Galatasaray'da çılgınlık! Marcao takım arkadaşına saldırdı! (La Gazzetta)

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Marcao’nun yumruğu yabancı basında ses getirdi! İşte atılan manşetler...

Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşını yumruklayınca oyundan atıldı. Şimdi gözler, taraftarların takımdan gönderilmesini istedikleri oyuncuyla ilgili Galatasaray'ın alacağı kararda. (France News)

Marcao’nun yumruğu yabancı basında ses getirdi! İşte atılan manşetler...

Türkiye'deki futbol taraftarları eşine ender rastlanacak bir olaya şahit oldu! Galatasaray'da forma giyen savunmacı Marcao kendi takım arkadaşına saldırınca oyundan atıldı. (Australian News Review)

Marcao’nun yumruğu yabancı basında ses getirdi! İşte atılan manşetler...

Galatasaraylı Marcao takım arkadaşına kafa ve yumruk atınca oyundan ihraç edildi. (Chelsea FC News)

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