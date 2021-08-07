Haberler Galatasaray Son dakika GS haberi: Galatasaray'dan ikinci transfer operasyonu! Terem Moffi ve Victor Nelsson...

Son dakika GS haberi: Galatasaray'dan ikinci transfer operasyonu! Terem Moffi ve Victor Nelsson...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Radamel Falcao ve Mbaye Diagne’yi satış listesine koyan Cimbom’da, Mostafa Mohamed de formsuz olunca forvet arayışları hızlandı. Lorient’ten Terem Moffi ilk aday. Savunmaya alınacak Victor Nelsson için de Kopenhang ile görüşülüyor. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika GS haberi: Galatasaray'dan ikinci transfer operasyonu! Terem Moffi ve Victor Nelsson...

Galatasaray'da işler bir türlü rayına oturmuyor. PSV'ye iki maçta da yenilen ve kalesinde tam 7 gol birden görerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'ne de kötü bir başlangıç yaptı. 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'u konuk eden Galatasaray, zayıf rakibi karşısında beraberliği (1-1) zor kurtardı. PSV'ye elendikten sonra arka arkaya 3 önemli takviye yapan Cimbom yeniden transfer için kolları sıvadı. Özellikle de savunma ve forvete yeni isimler katılması planlanıyor. Radamel Falcao ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray'da Mbaye Diagne de satış listesinde.

Son dakika GS haberi: Galatasaray'dan ikinci transfer operasyonu! Terem Moffi ve Victor Nelsson...

TEREM MOFFİ ÖNCE KİRALANACAK

Sakatlığının ardından eski formuna kavuşamayan Mostafa Mohamed ise teknik direktör Fatih Terim tarafından birinci forvet olarak görülmüyor. Golcü aramaya başlayan sarı-kırmızılıların gündemine Lorient'ten Terem Moffi'nin girdiği öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı santrforun maliyeti araştırılıyor. Transfermarkt değeri 10 milyon Euro olan Moffi'nin satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde... Savunma için Tottenham Sportif Direktörü Paratici'den gelen Tanganga önerisini dikkate alan Galatasaray'ın bu transferi beklettiği ortaya çıktı.

Son dakika GS haberi: Galatasaray'dan ikinci transfer operasyonu! Terem Moffi ve Victor Nelsson...

GELECEĞE YATIRIM YAPILACAK

Performansı beğenilmeyen Luyindama'nın yerine kalıcı bir hamle yapmayı düşünen sarı-kırmızılı kulüp, listesindeki isimlerden Victor Nelsson'a ağırlık verdi. 22 yaşındaki Danimarkalı stoperin kulübü Kopenhag ile görüşmeler resmen başladı. Danimarkalı yetkililer pazarlıklarda 7 milyon euro talep etti. Nelsson'u bonservisiyle almaya çalışan Galatasaray cephesi ise genç stoperin fiyatını düşürmeye çalışıyor ve iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Marcao'ya partner olarak düşünülen 1998 doğumlu İskandinav savunmacı geleceğe yatırım olarak görülüyor.

Savaş ÇORLU

Son dakika GS haberi: Galatasaray'dan ikinci transfer operasyonu! Terem Moffi ve Victor Nelsson...

MOFFI KİMDİR

Doğum tarihi: 25.05.1999
Ülkesi: Nijerya
Mevki: Santrfor
Takımı: Lorient
Kontrat bitimi: 2024

Son dakika GS haberi: Galatasaray'dan ikinci transfer operasyonu! Terem Moffi ve Victor Nelsson...

NELSSON KİMDİR

Doğum tarihi: 14.10.1998 (22)
Ülkesi: Danimarka
Mevki: Stoper
Takımı: Kopenhag
Kontrat bitimi: 2024

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