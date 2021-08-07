Son dakika GS haberi: Galatasaray'dan ikinci transfer operasyonu! Terem Moffi ve Victor Nelsson...

Galatasaray'da işler bir türlü rayına oturmuyor. PSV'ye iki maçta da yenilen ve kalesinde tam 7 gol birden görerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'ne de kötü bir başlangıç yaptı. 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'u konuk eden Galatasaray, zayıf rakibi karşısında beraberliği (1-1) zor kurtardı. PSV'ye elendikten sonra arka arkaya 3 önemli takviye yapan Cimbom yeniden transfer için kolları sıvadı. Özellikle de savunma ve forvete yeni isimler katılması planlanıyor. Radamel Falcao ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray'da Mbaye Diagne de satış listesinde.





TEREM MOFFİ ÖNCE KİRALANACAK



Sakatlığının ardından eski formuna kavuşamayan Mostafa Mohamed ise teknik direktör Fatih Terim tarafından birinci forvet olarak görülmüyor. Golcü aramaya başlayan sarı-kırmızılıların gündemine Lorient'ten Terem Moffi'nin girdiği öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı santrforun maliyeti araştırılıyor. Transfermarkt değeri 10 milyon Euro olan Moffi'nin satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde... Savunma için Tottenham Sportif Direktörü Paratici'den gelen Tanganga önerisini dikkate alan Galatasaray'ın bu transferi beklettiği ortaya çıktı.



