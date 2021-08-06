Son dakika spor haberi: İspanyollar duyurdu! Radamel Falcao o teklifi kabul etti

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan isimlerin başında gelen Radamel Falcao için teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Hem Falcao ve hem de Feghouli Galatasaray'a hizmet etmiş değerli oyuncular. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Falcao ve Feghouli ile iyi anılarla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ta konuyla ilgili açıklamasında "Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendisine kulüp bulmalarını rica ettim" demişti.

Hal böyle olunca birçok transfer iddiasının ortaya atıldığı Kolombiyalı golcü için İspanyol basınında da yeni bir gelişme kaleme alındı.

Todofichajes'in haberine göre; Galatasaray'ın yollarını ayıracağını duyurduğu Radamel Falcao için Inter Miami teklifte bulundu ve Falcao Florida ekibine katılmayı kabul etti.

Daha önceleri Marcelo Saracchi de Falcao'nun geleceğiyle ilgili konuşmuş "River'a dönmeyi düşünmüyor. Önümüzdeki sezon onun MLS ekibi Inter Miami'ye gidebileceğini söyleyebilirim" diyerek yıldız futbolcunun futbol hayatına Amerika'da devam edebileceğinin sinyalini vermişti.