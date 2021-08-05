Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'e transfer olan Jimmy Durmaz'dan Galatasaray'a veda mesajı!

Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'e transfer olan Jimmy Durmaz'dan Galatasaray'a veda mesajı!

Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Jimmy Durmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Galatasaray'a veda etti. Tecrübeli oyuncu, veda mesajında sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 14:00
Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'e transfer olan Jimmy Durmaz'dan Galatasaray'a veda mesajı!

Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e transfer olan Jimmy Durmaz bir veda mesajı yayımladı.

İŞTE JİMMY DURMAZ'IN PAYLAŞIMI;

"Sevgili Galatasaray'lılar bugün itibariyle aranızdan ayrılıyorum... Başta; Çocukluk hayalimin gerçekleşmesini sağlayan ve geldiğim ilk günden beri her oyuncuya olduğu gibi bana da baba gibi yaklaşan Fatih hocama, yardımcılarına, bütün takım arkadaşlarıma, Florya personeline ve büyük Galatasaray taraftarına çok ama çok teşekkür ederim. Bu sevgiyi hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayacağım.

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