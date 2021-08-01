Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Benfica Gedson Fernandes'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti

Son dakika spor haberi: Benfica Gedson Fernandes'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi maç kadrosuna dahil edildi. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu bu yıl da kiralamak istemiş fakat Portekiz ekibinden onay çıkmamıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 12:09
Son dakika spor haberi: Benfica Gedson Fernandes'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan Gedson Fernandes hakkında ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların yeniden kiralık olarak kadroya katmak istediği Portekizli futbolcu Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme aşamasında Spartak Moskova ile oynayacak Benfica, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Listede 83 numaralı forması ile Gedson Fernandes de yer aldı.

Hazırlık maçlarında da teknik direktör Jorge Jesus tarafından oynatılan orta saha oyuncusunun bu gelişme sonrasında takımında kalması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıkan Gedson Fernandes 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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