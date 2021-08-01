Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala hazırlıklarına tam gaz devam eden ekipler transferde de vitesi yükseltmiş durumda. Özellikle ligin 3 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, takıma katılacak isimlere mali kaynak oluşturabilmek adına bazı isimlerle de yollarını ayırmak istiyor. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da hangi isimlerle yollar ayrılabilir? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 11:59
Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi 13 Ağustos'ta oynanacak olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesi ile resmen açılacak.

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezonun başlamasına iki haftadan az bir süre kala kadro yapılanmasını tamamlamak isteyen kulüpler birçok isimle temaslarını sürdürürken ligin dev kulüpleri son günlerde atağa kalkmış durumda.

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şu ana dek Beşiktaş Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Salih Uçan'ı, Fenerbahçe Serdar Dursun ve Caulker 'ı, Galatasaray ise Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Barış Yılmaz, Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı.

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Temaslarını sürdüren ekipler yeni katılacak isimler için kaynak oluşturmak isterken halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da hangi isimlerin ayrılması gündemde? İşte yanıtı...

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

LJAJIC

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

DOUGLAS

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

LARIN

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

VIDA

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

LENS

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ERSİN

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

PEROTTI

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

SİNAN GÜMÜŞ

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

THIAM

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ZANKA

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

SAMATTA

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

NABIL DIRAR

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BARIŞ ALICI

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

LEMOS

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

SADIK

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

LUYINDAMA

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FALCAO

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BABEL

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FEGHOULI

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

DIAGNE

Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

DEANDRE YEDLIN

SON DAKİKA