Galatasaray PSV Eindhoven maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetiyor.

GALATASARAY - PSV MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'den itibaren Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.







GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV ile ilk oynadıkları maça göre İstanbul'daki mücadelenin 11'inde 3 değişiklik yaptı.



Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Hollanda'da oynanan müsabakayı PSV 5-1'lik skorla kazanmıştı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim deplasmanda oynanan mücadeleye göre 3 değişiklik yaptı. Terim, Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Ryan Babel'in yerine DeAndre Yedlin, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'e görev verdi. Hollanda'da oynanan ilk maçta Senegalli golcü Mbaye Diagne yer almamıştı. Diagne rövanş karşılaşmasına yedek olarak başladı.



BARIŞ ALPER YILMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın TFF 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nden yeni transferi Barış Alper Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Teknik Direktör Fatih Terim, PSV karşısında 21 yaşındaki genç oyuncuya ilk 11'de şans verdi.



Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.



Yedeklerse ise Berk Balaban, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Radamel Falcao, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Ozornwafor, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.

MASSIMILIANO IRRATI YÖNETİYOR!

Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetiyor. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto...

GALATASARAY TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'ı sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 5-1 mağlup olduğu ilk müsabakanın rövanşında PSV'yi ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nun zemininin bakımda olması sebebiyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu zorlu karşılaşma öncesi takımlarını yalnız bırakmadı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak olmasına rağmen Galatasaray taraftarı, uzun bir aradan sonra tribünde yer alacak olmanın da verdiği heyecanla adeta maça akın etti.







GALATASARAY - PSV MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray, PSV maçının biletlerini genel satışa çıkarttı. Passolig sahipleri, 750, 500, 400, 250 ve 175 TL'den bilet satın alabilecekler.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI DEVAM EDİYOR MU?

Alınan karar bu yıl dahil olmak üzere UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdı. Yani Galatasaray'ın fark atması maçı uzatmalara götürürken, 5 fark atması turu atlamasını sağlayacak.