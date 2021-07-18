Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan Shaqiri sürprizi
Son dakika transfer haberleri: Daha önce maliyeti nedeniyle alınamayan Xherdan Shaqiri için Galatasaray yönetimi bir kez daha harekete geçiyor. Aslan'ın, istediği kadar forma giyemediği için Liverpool'dan ayrılmayı düşünen 29 yaşındaki orta saha için kiralama teklifinde bulunacağı belirtiliyor. | GS haberleri
Daha önce maliyeti nedeniyle alınamayan Xherdan Shaqiri için Galatasaray yönetimi bir kez daha harekete geçiyor. Aslan'ın, istediği kadar forma giyemediği için Liverpool'dan ayrılmayı düşünen 29 yaşındaki orta saha için kiralama teklifinde bulunacağı belirtiliyor. Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan İsviçreli futbolcunun sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı dile getiriliyor.