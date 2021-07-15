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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldızlı forma' göndermesi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, yeni sezon formalarının lansmanını yaptı. Tanıtım reklamında bol bol 4 yıldız vurgusu yapıldı ve formasında ‘Yıldız’ kullanmama kararı alan Fenerbahçe'ye mesaj yollandı. Siyah formayla da Kadıköy’de karanlıkta kaldırılan kupa hatırlatıldı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:16
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldızlı forma' göndermesi!

Ligin başlamasına daha var ama Galatasaray ve Fenerbahçe şimdiden kapıştı. Bu kez formalar üzerinden... Yeni formalarını tanıtan Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklarının resmiyet kazanmamasına tepki olarak göğsünde artık 'yıldız' taşımayacağını açıklamıştı. Dün de Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaparak satışa çıkardı. Bununla ilgili 'İlk ve Tek' başlıklı bir tanıtım filmi yayınlanırken görüntülerde bolca 4 yıldıza yer verildiği görüldü.

KARANLIĞI AYDINLATAN KUPA

2011-12 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluğa ulaşma başarısı gösteren Galatasaray'ın karanlıkta yaptığı kutlama da reklam filminde önemli yer tuttu. Bu sezon giyilecek siyah deplasman formasının 2011-2012 sezonunda kazanılan şampiyonluğa bir gönderme olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada siyah forma için, "Karanlığı kaldırdığı kupa ile aydınlatan takımımızı siyah üzerine sarı-kırmızı bant tasarımı ile formamıza işleyerek bu başarı ölümsüzleştirdi" denildi.

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