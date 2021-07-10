Son dakika transfer haberi: Galatasaray'la ilgili flaş iddia! Dennis Man...

Sezonu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçı nedeniyle erken açacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar son olarak Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Rumen basınından Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi.

Takvim'in aktardığı habere göre bazı gazete ve internet siteleri sarı-kırmızılıların, Parma forması giyen Dennis Man'la ilgilendiğini yazdı. Orta alanda ve sağ kanatta görev yapabilen Rumen yıldızla İtalyan ekibi Milan ve son Fransa şampiyonu Lille'in de ilgilendiği öğrenildi. Man'ın 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

DENNIS MAN KİMDİR?

26 Ağustos 1998 yılında Romanya'da dünyaya geldi. Kariyerine Vladimirescu'da başladı. Sırasıyla Atletico Arad, UTA Arad ve Steaua Bükreş takımlarında forma giyen Dennis Man, 29 Ocak 2021'de 6.5 milyon euro karşılığında Parma'ya transfer oldu. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Rumen futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 14 karşılaşmada 2 gol atarken 1 asist yaptı.