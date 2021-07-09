Son dakika transfer haberi: Oghenekaro Etebo Watford'a kiralandı!

Geçtiğimiz sezon başında, Stoke City'den Galatasaray'a kiralanan Oghenekaro Etebo'nun yeni adresi belli oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu yine bir İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandı.

Stoke City'e imza attığından bu yana üçüncü kez kiralık olarak başka bir takımda forma giyecek olan Nijeryalı oyuncu, Getafe ve Galatasaray'ın ardından Watford formasını terletecek. Nijerya Milli Takımı'nın da formasını giyen başarılı futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımla geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmaya çıkan Peter Etebo, bu maçlarda skora katkı yapamadı.



