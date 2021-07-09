Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer krizi! PSV maçı öncesi... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer krizi! PSV maçı öncesi... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da PSV maçı öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılarda, PSV maçına iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen transferde beklenen adımlar atılamadı. Yönetime taraftardan ilk tepki geldi. Sarı kırmızılılarda, transferde sessiz kalınması sıkıntı yaratırken taraftarlar, eleştirilere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş transfer krizi! PSV maçı öncesi... (GS spor haberi)

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'ndeki kritik PSV Eindhoven maçına iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen transferde beklenen adımları henüz atamadı... Takvim'de yer alan habere göre, takımda çok ciddi sol ve orta alan krizi yaşanırken, yönetimin şu ana kadar sessiz kalması ve hamle yapmaması ise sıkıntı yaratıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş transfer krizi! PSV maçı öncesi... (GS spor haberi)

ELMAS ÇITAYI YÜKSEĞE ÇEKTİ

Başkan Burak Elmas seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Göreve gelelim, kendi listemizdeki isimleri 3 günde, Fatih hocanın istediği isimleri de 1 haftada getiririz" diyerek çıtayı çok yükseğe çekmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş transfer krizi! PSV maçı öncesi... (GS spor haberi)

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BAŞLADI

Yönetimin göreve gelmesinin üstünden 20 gün geçmesine rağmen hiçbir transfer hamlesi yapılamadı. Elmas'a büyük bir destek veren G.Saraylı taraftarlar sosyal medyada eleştirilere başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş transfer krizi! PSV maçı öncesi... (GS spor haberi)

SOL BEK VE 8 NUMARA ALINACAK

Yönetimin önümüzdeki hafta arka arkaya KAP bildirimleri yapmayı hedeflediği belirlendi... Sarı-Kırmızılılar öncelikle sol bek ve 8 numara transferini PSV maçına yetiştirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim de bir an önce eksik bölgelere takviye yapılmasını bekliyor.

SON DAKİKA