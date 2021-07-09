Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer krizi! PSV maçı öncesi... (GS spor haberi)

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'ndeki kritik PSV Eindhoven maçına iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen transferde beklenen adımları henüz atamadı... Takvim'de yer alan habere göre, takımda çok ciddi sol ve orta alan krizi yaşanırken, yönetimin şu ana kadar sessiz kalması ve hamle yapmaması ise sıkıntı yaratıyor.
ELMAS ÇITAYI YÜKSEĞE ÇEKTİ
Başkan Burak Elmas seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Göreve gelelim, kendi listemizdeki isimleri 3 günde, Fatih hocanın istediği isimleri de 1 haftada getiririz" diyerek çıtayı çok yükseğe çekmişti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ BAŞLADI
Yönetimin göreve gelmesinin üstünden 20 gün geçmesine rağmen hiçbir transfer hamlesi yapılamadı. Elmas'a büyük bir destek veren G.Saraylı taraftarlar sosyal medyada eleştirilere başladı.