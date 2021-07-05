Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Karim Hafez hamlesi! Mostafa Mohamed aracı oldu

Yeni başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçı için hazırlıklarına devam ediyor.
Yeni başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçı için hazırlıklarına devam ediyor.
Eksik mevkileri bir an önce güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik patron Terim'in isteğiyle gündeme Karim Hafez alındı. Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mısırlı futbolcu için aracı isimse vatandaşı Mostafa Mohamed...
Mısır basınından Mercatotoday'de yer alan habere göre Galatasaray, geride bıraktığımız sezon Yeni Malatyaspor'da iyi bir grafik çizen Mısırlı sol bek, sarı-kırmızılıların radarına girdi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Mostafa Mohamed'in de transferde yardımcı olduğu bildirildi.
Karim Hafez, Süper Lig'de geçen sezon 33 maçta 9 asist yaptı ve en çok gol pası veren 6 oyuncudan birisi oldu. Mısırlı defans oyuncusunun kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'da forma giymek istediği kaydedildi.
KARIM HAFEZ KİMDİR?
12 Mart 1996 tarihinde Mısır'da dünyaya gelen Karim Hafez, kariyerine JMG Kairo takımında başladı. Sırasıyla Wadi Degla, Lierse, Omonoia Lefkoşa, Lens, Başakşehir, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giydi. Malatyaspor'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Hafez, geride bıraktığımız sezon çıktığı 33 Süper Lig maçında 9 asiste imzasını attı.