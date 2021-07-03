Galatasaray Luyindama'nın yerine transfer edeceği ismi buldu! Min-jae Kim...

Marcao'nun yanına güvenilir bir stoper arayan Galatasaray rotasını Asya'ya kırdı. Scout ekibinin önerisiyle listeye, Çin ekibi Beijing Guoan 'da top koşturan Kim Min-Jae girdi. 24 yaşındaki Güney Koreli savunmacının bonservis bedeli 2 milyon euro.

32 MİLLİ MAÇ

Ocak 2019'da Güney Kore ekibi Jeonbuk'tan 5.25 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae, 1.90'lık boyuna rağmen çabukluğuyla izleyenleri hayran bırakıyor. Hava toplarının yanı sıra yerden de etkili olan Kim Min-Jae, Guoan'da 60 maça çıkarken 3 gol attı, 1 de asist yaptı.