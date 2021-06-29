Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeydi! Manchester City Fernandinho transferini resmen açıkladı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların uzun zamandır yakından takip ettiği Fernandinho için kötü haber geldi. 36 yaşındaki futbolcu, kulübü Manchester City ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun 2022 yılına kadar mavi formayı giyeceği belirtildi.

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