Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeydi! Manchester City Fernandinho transferini resmen açıkladı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların uzun zamandır yakından takip ettiği Fernandinho için kötü haber geldi. 36 yaşındaki futbolcu, kulübü Manchester City ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun 2022 yılına kadar mavi formayı giyeceği belirtildi.
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𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟮! 🎉— Manchester City (@ManCity) June 29, 2021
We're delighted that @fernandinho has extended his contract at the Club! 💙
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