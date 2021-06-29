Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeydi! Manchester City Fernandinho transferini resmen açıkladı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeydi! Manchester City Fernandinho transferini resmen açıkladı

Galatasaray'ın bir süredir yakından takip ettiği Brezilyalı yıldız Fernandinho hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 36 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 13:24
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeydi! Manchester City Fernandinho transferini resmen açıkladı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların uzun zamandır yakından takip ettiği Fernandinho için kötü haber geldi. 36 yaşındaki futbolcu, kulübü Manchester City ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun 2022 yılına kadar mavi formayı giyeceği belirtildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

SON DAKİKA