Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz'den Belhanda sözleri! "Pişman değilim"

'den sözleri! "Pişman değilim"

Başkanı , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Birçok konuda samimi itiraflarda bulunan Mustafa Cengiz, çok tartışılan konusuyla ilgili de konuştu. Faslı futbolcu hakkında gelen "Belhanda'yı gönderdiğinize pişman mısınız?" sorusuna Cengiz, sert bir yanıt verdi. İşte başkanın "Aldığım en doğru karardı" dediği o sözler ve detayı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 15:55 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 16:09
Mustafa Cengiz'den Belhanda sözleri! "Pişman değilim"

Başkanı , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Birçok konuda samimi itiraflarda bulunan Mustafa Cengiz, çok tartışılan konusuyla ilgili de konuştu.

Faslı futbolcu hakkında gelen "Belhanda'yı gönderdiğinize pişman mısınız?" sorusuna Cengiz, sert bir yanıt verdi.

İşte başkanın o sözleri;

"Belhanda'yı gönderdiğimiz için asla pişman değilim. Belhanda ve , bizi 'ya verdi. Bir kişi daha yaptı, onu çok sonra açıklayabilirim. Bu bizi üzdü. Eleştirdiğimiz bile indirim yaptı. En başta indirim yaptı. Muslera'nın da açıklama yapmasından rahatsız oldum. Sen futbolcusun."

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