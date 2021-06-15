Mustafa Cengiz'den Belhanda sözleri! "Pişman değilim"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Birçok konuda samimi itiraflarda bulunan Mustafa Cengiz, çok tartışılan Belhanda konusuyla ilgili de konuştu.

Faslı futbolcu hakkında gelen "Belhanda'yı gönderdiğinize pişman mısınız?" sorusuna Cengiz, sert bir yanıt verdi.

İşte başkanın o sözleri;

"Belhanda'yı gönderdiğimiz için asla pişman değilim. Belhanda ve Feghouli, bizi FIFA'ya verdi. Bir kişi daha yaptı, onu çok sonra açıklayabilirim. Bu bizi üzdü. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı. En başta Muslera indirim yaptı. Muslera'nın da açıklama yapmasından rahatsız oldum. Sen futbolcusun."