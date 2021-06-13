Yeni seçim sözü

Öztürk, “Gelecek 3 yıl için taahhütlerimizin arkasındayız. Üç yıllığına geliyoruz ama biz 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz, güvenoyu alacağız” dedi. 20 Haziran’da Terim’in işbaşı yapacağını da ifade etti.
Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılacak kongresi için geri sayım devam ederken başkan adayı Metin Öztürk dikkat çeken bir vaatte bulundu. Öztürk, seçilmesi durumunda bir yıl sonra yeniden seçime gideceğini söyledi. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Öztürk, "Galatasaray'ı mahkeme kapılarından kurtarıp fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Gelecek 3 yıl için tüm taahhütlerimizin arkasındayız. Üç yıllığına geliyoruz ama biz 1 yıl sonra 28 Mayıs 2022'de kulübü seçime götüreceğiz. Bir yıl sonra gelip güvenoyu alacağız. Çok başarılı olsak da büyük bir yüzdeyle gelsek de 28 Mayıs 2022'de seçim olacak" diye konuştu. SON dönemde kulübe üye yapılanların oy kullanıp kullanmayacağıyla ilgili tartışmaların yaşandığını vurgulayan Öztürk, "Bilmediğimiz alevlerin içine doğru giriyoruz. Söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Artık bizim aile olmamız, mahkeme kapısından kurtulmamız lazım. Eğer 28 Mayıs 2022'de seçime gideceğinizi taahhüt etmezseniz birileri üyeler üzerinden tartışma yaşanacak, ibra-ibrasızlık kavgalarına gireceğiz. Bu kavgalara girmeye gerek yok" şeklinde görüş belirtti. Seçilmeleri halinde Fatih Terim'in 20 Haziran'da işbaşı yapacağını belirten Metin Öztürk, "Sonrasında da Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarımıza dinleteceğiz" ifadesini kullandı.