Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer harekatını sessiz sedasız sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
KENAN KARAMAN
Fortuna Düsseldorf ile sözleşme yenilemeyen ve transfer döneminin gözdesi haline gelen Kenan Karaman için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da atağa geçti. Kenan, Galatasaray'ın yeni forvet adayları arasında kendisine yer buldu.
LUIS ABRAM
Marcao ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da stoperde yeni bir isim gündeme geldi. Peru basını sarı kırmızılı ekibin Luis Abram'a olan ilgisini America TV'den duyurdu.