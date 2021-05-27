Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! , Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

Son dakika transfer haberleri... Sezonu 'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları da başladı. Sarı kırmzılı ekip, forvet, orta saha ve defans hattına takviyeler yapmak için kolları sıvadı. , Weissman ve Felipe Anderson gibi isimler gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:58
Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

2020-2021 sezonunu 'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer harekatını sessiz sedasız sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

KENAN KARAMAN

ile sözleşme yenilemeyen ve transfer döneminin gözdesi haline gelen için ve 'den sonra Galatasaray da atağa geçti. Kenan, Galatasaray'ın yeni forvet adayları arasında kendisine yer buldu.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

LUIS ABRAM

Marcao ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da stoperde yeni bir isim gündeme geldi. Peru basını sarı kırmızılı ekibin 'a olan ilgisini America TV'den duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

BURAK İNCE

Türkiye'nin yetenek fabrikası 'da oynayan 'nin talipleri artıyor. 'den ve Galatasaray'ın genç ismi transfer etmek istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

FELIPE ANDERSON

ve Gedson'un ayrılığı sonrası orta sahaya yetenekli ve dinamik bir isim arayan Galatasaray, Felipe Anderson'u günemine aldı. ve 'da beklenen performansı sergileyemeyen Anderson listede en üst sıralarda yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

AHMED MUSA

Transfer dönemlerinde ekiplerinin gündemine sık sık gelen Ahmed Musa için Galatasaray yeniden talip oldu. Sarı kırmızılı ekip, Ahmed Musa için teklifini iletti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

SHON WEISSMAN

Galatasaray'ın daha önce de ilgilendiği İsrailli yıldız Weissman, takımı Valladolid'in küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılabilir. Weissman için Galatasaray yeniden talip oldu. Dış basında yer alan bilgilere göre Eintracht Frankfurt ile Union Berlin'in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

FOURTOUNIS

Yunanistan'dan Gazzetta, Fourtounis'in menajeri Paul Koutsoliakos'in İstanbul'a geldiğini; hatta Yunan 10 numaranın menajerinin ve Galatasaray'dan bazı yöneticilerle buluştuğunu iddia etti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

HERNANI

Galatasaray, Parma'dan Hernani Azevedo Junior için girişimlerini hızlandırdı. Parma'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki oyuncuya benzer bir kontrat sunulması planlanıyor.

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