Haberler Galatasaray Sıra Ömer Bayram'da

Sıra 'da

Muslera ve 'nun sözleşmesini uzatan 'da iç transfer sırası 'a geldi. başta olmak üzere birçok takımdan teklif alan Ömer, 'in "Kalsın" raporu üzerine tercihini 'dan yana kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Sıra Ömer Bayram'da

Muslera ve 'nun sözleşmesini uzatan 'da iç transfer sırası 'a geldi. başta olmak üzere birçok takımdan teklif alan Ömer, 'in "Kalsın" raporu üzerine tercihini 'dan yana kullandı. Yeni sözleşmesi TL üzerinden yapılan tecrübeli oyuncunun, yıllık 5 milyon TL alacağı öğrenildi.

EMRE BELİRSİZ

Ömer Bayram ile yeniden anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan oyuncular arasında yer alan Emre Akbaba ile yaptığı görüşmelerden henüz olumlu sonuç alamadı. Emre'nin menajerinin Avrupa'dan kulüplerle temas halinde olduğu öğrenildi. Terim, Akbaba'nın da takımda kalması yönünde rapor sunmuştu.

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