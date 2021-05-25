Sıra Ömer Bayram'da

Muslera ve Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray'da iç transfer sırası Ömer Bayram'a geldi. Başakşehir başta olmak üzere birçok takımdan teklif alan Ömer, Fatih Terim'in "Kalsın" raporu üzerine tercihini Aslan'dan yana kullandı. Yeni sözleşmesi TL üzerinden yapılan tecrübeli oyuncunun, yıllık 5 milyon TL alacağı öğrenildi.

EMRE BELİRSİZ

Ömer Bayram ile yeniden anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan oyuncular arasında yer alan Emre Akbaba ile yaptığı görüşmelerden henüz olumlu sonuç alamadı. Emre'nin menajerinin Avrupa'dan kulüplerle temas halinde olduğu öğrenildi. Terim, Akbaba'nın da takımda kalması yönünde rapor sunmuştu.