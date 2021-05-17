Haberler Galatasaray Devler ligi yolu dikenli

yolu dikenli

Galatasaray gruplara kalabilmek için 2 veya 3 eleme oynayacak. Zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Devler ligi yolu dikenli

2. olarak tamamlayan Galatasaray, eleme turlarına katılma hakkı kazandı. ile , 26 Mayıs'ta Avrupa Ligi kupası için karşılaşacak ve şampiyon olan sarı-kırmızılıların hangi turdan elemelere gireceğini belirleyecek. Kupayı İngilizler alırsa 3. Turdan katılacak ve play-off ile birlikte iki eleme oynayacak. İspanyollar alırsa 3 tur geçmesi gerekecek.

MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray'ın 2. ön elemede karşılaşacağı takımlardan bazıları , Omonia, Young Boys, Celtic... Ayrıca bu takımlara Hollanda, Avusturya ve Çekya ikincileri eklenecek. 3. ön elemede Benfica ve Shakhtar'ın yanı sıra Fransa, Portekiz 3'üncüleri, Rusya ve Belçika'nın ikincilerinden birisi ve ikinci ön elemeden gelen 3 takımdan biriyle eşleşecek.

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