Haberler Galatasaray Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı

son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Galatasaray Kulübünün kongre üyesi, () Başkan Vekili ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 12:16
Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün kongre üyesi, () Başkan Vekili ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı , son yolculuğuna uğurlandı.

Türker Arslan'ın 'nda kılınan cenaze namazına, TMOK Başkanı , İkinci Başkanı , başkan yardımcısı , eksi başkanlardan , başkan adayları ve , sarı-kırmızılı camiadan isimler ile Arslan'ın yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Türker Arslan'ın naaşı, aile kabristanında toprağa verildi.

SON DAKİKA