Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Lemina'dan Aaron Boupendza'ya transfer çağrısı! "Galatasaray'a git"

Son dakika spor haberleri: Lemina'dan 'ya transfer çağrısı! "'a git"

Bu sezon yurt içi transferinin gözdesi ’un golcüsü olacak gibi görünüyor. Gabonlu hücumcu için ve fırsat kollarken , sarı-kırmızılı takım adına devreye girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 09:58
Son dakika spor haberleri: Lemina'dan Aaron Boupendza'ya transfer çağrısı! "Galatasaray'a git"

'de şu ana kadar attığı 21 golle krallık yarışında zirvede yer alan 'un golcüsü , transferin bir numaralı gözdesi haline geldi.

Bu sezon yurt içi transferinin en çok konuşulacak ismi Boupendza olacak gibi görünüyor. Gabonlu hücumcu için ve fırsat kollarken, , sarı-kırmızılı takım adına devreye girdi.

"PARLAYACAĞIN KULÜP"
Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Lemina vatandaşına, 'de kalırsa mutlaka sarı-kırmızılı formayı giymesini tavsiye etti ve "'a gitmelisin. Senin parlayacağın bir kulüp" dedi.

SON DAKİKA