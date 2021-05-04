Son dakika spor haberleri: Lemina'dan Aaron Boupendza'ya transfer çağrısı! "Galatasaray'a git"

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar attığı 21 golle krallık yarışında zirvede yer alan Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza, transferin bir numaralı gözdesi haline geldi.

Bu sezon yurt içi transferinin en çok konuşulacak ismi Boupendza olacak gibi görünüyor. Gabonlu hücumcu için Galatasaray ve Fenerbahçe fırsat kollarken, Mario Lemina, sarı-kırmızılı takım adına devreye girdi.

"PARLAYACAĞIN KULÜP"

Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Lemina vatandaşına, Türkiye'de kalırsa mutlaka sarı-kırmızılı formayı giymesini tavsiye etti ve "G.Saray'a gitmelisin. Senin parlayacağın bir kulüp" dedi.