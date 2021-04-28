Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş karar! Kalacak mı gidecek mi?

TRANSFERDE AKTİF ROL ALACAK

Antalya'da 1-0 kazandıktan sonra "Ailem, dostlarım ve Galatasaray'a göre bir üçgen kurdum ve 50 yıldır bu üçgende yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım'' diyen Fatih Terim, Sabah'ta yer alan habere göre yeni sezon planlamasını yapmaya başladı.