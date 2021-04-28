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Son dakika haberleri | Fatih 'den flaş karar! Kalacak mı gidecek mi?

'de zirve yarışını sürdüren 'da sezon sonu büyük değişim yaşanabilir. Başkanlık seçimine gidecek olan sarı-kırmızılılarda Fatih 'in sözleşmesi de sona eriyor. 3 yıllık opsiyonu da bulunan Terim ise flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam ayrılacak mı kalacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:54
Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş karar! Kalacak mı gidecek mi?

29 Mayıs'taki seçimi bekleyen Teknik Direktörü Fatih , yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş karar! Kalacak mı gidecek mi?

Camianın ileri gelenleri İmparator'a başkan adaylığı konusunda baskı yapsa da Fatih 'in bu dönemde böyle bir düşüncesi yok.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş karar! Kalacak mı gidecek mi?

1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen , başkan ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş karar! Kalacak mı gidecek mi?

TRANSFERDE AKTİF ROL ALACAK

'da 1-0 kazandıktan sonra "Ailem, dostlarım ve 'a göre bir üçgen kurdum ve 50 yıldır bu üçgende yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım'' diyen Fatih , 'ta yer alan habere göre yeni sezon planlamasını yapmaya başladı.

Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş karar! Kalacak mı gidecek mi?

Teknik heyette değişiklik düşünen İmparator'un scout ekibinin önerisiyle alınan Yedlin'den hiç memnun kalmadığı ve göreve devam etmesi halinde transferde daha aktif rol oynayacağı öğrenildi.

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