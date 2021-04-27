İstifa mı edecek?

Galatasaray bir yandan lig yarışını sürdürürken bir yandan da kongreye doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Eşref Hamamcıoğlu, Tuncer Hunca, Metin Öztürk ve Burak Elmas resmen adaylığını açıkladı. Bu isimlerin yanı sıra Fatih Terim'in Antalya maçı sonrası "Ailem, dostlarım ve Galatasaray'ım. Kendime göre bir üçgen kurdum ve 50 yıldır bu üçgende yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım. Bunun yeri, zamanı ve pozisyonu ne olur bilemem" açıklaması gözleri bir kez daha tecrübeli hocaya çevirdi.



SEÇİLİRSE BIRAKIR!



Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalarla başkanlık sinyali verdiği konuşulan Terim'in, 29 Mayıs'taki muhtemel seçimde aday olmak istiyorsa Beşiktaş maçından önce istifa etmesi gerektiği öğrenildi. Bunu iddia edenler; "Tüzük'e göre kulüpte başka bir görevde bulunan kişinin seçme ve seçilme hakkı bulunmuyor. Bu nedenle Terim görevi bırakmalı" diyor. Ancak aksini iddia edenler de var. Adaylığın bir görevlendirme olmadığını gündeme getirerek, "Başkan seçilmesi halinde görevi bırakabilir" fikrini savunuyor.



TERİM'İN ÖNÜNDE 4 SEÇENEK VAR



Başkan adayı olacak ve yeni bir başlangıç yapacak.



Sezon sonunda +3 yıllık opsiyon hakkını kullanacak.



Çalışmak istemediği bir isim seçilirse kenara çekilecek.



Katar Milli Takımı'ndan gelen astronomik teklifi kabul edecek.

HAZİRAN'A KALABİLİR

Galatasaray'a başkan olmayı düşünen isimler için geri sayım da sürüyor. Adayların 7 Mayıs saat 18.00'e kadar kurullarındaki asil ve yedek üyelerinden oluşan 44 kişilik listeyi en az 100 imza ile birlikte Divan Kurulu Başkanlığına iletmesi gerekiyor.

Aday olması halinde 9 Mayıs'taki Beşiktaş maçı öncesi Terim'in listesini vermesi gerekecek. Ancak pandemi nedeniyle seçimin ertelenme ihtimali de yüksek. İzin çıkmazsa kongre, Haziran sonuna ertelenecek ve bu da Terim'in elini rahatlatacak.