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İstifa mı edecek?

maçı sonrası başkan adaylığı ilgili sinyal veren tecrübeli çalıştırıcının, 29 Mayıs’taki kongreye girebilmesi için görevden ayrılması gerektiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
İstifa mı edecek?

bir yandan lig yarışını sürdürürken bir yandan da kongreye doğru hızlı adımlarla ilerliyor. , , ve resmen adaylığını açıkladı. Bu isimlerin yanı sıra 'in maçı sonrası "Ailem, dostlarım ve Galatasaray'ım. Kendime göre bir üçgen kurdum ve 50 yıldır bu üçgende yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım. Bunun yeri, zamanı ve pozisyonu ne olur bilemem" açıklaması gözleri bir kez daha tecrübeli hocaya çevirdi.

SEÇİLİRSE BIRAKIR!

maçından sonra yaptığı açıklamalarla başkanlık sinyali verdiği konuşulan 'in, 29 Mayıs'taki muhtemel seçimde aday olmak istiyorsa maçından önce istifa etmesi gerektiği öğrenildi. Bunu iddia edenler; "Tüzük'e göre kulüpte başka bir görevde bulunan kişinin seçme ve seçilme hakkı bulunmuyor. Bu nedenle Terim görevi bırakmalı" diyor. Ancak aksini iddia edenler de var. Adaylığın bir görevlendirme olmadığını gündeme getirerek, "Başkan seçilmesi halinde görevi bırakabilir" fikrini savunuyor.

TERİM'İN ÖNÜNDE 4 SEÇENEK VAR

Başkan adayı olacak ve yeni bir başlangıç yapacak.

Sezon sonunda +3 yıllık opsiyon hakkını kullanacak.

Çalışmak istemediği bir isim seçilirse kenara çekilecek.

'ndan gelen astronomik teklifi kabul edecek.

HAZİRAN'A KALABİLİR

Galatasaray'a başkan olmayı düşünen isimler için geri sayım da sürüyor. Adayların 7 Mayıs saat 18.00'e kadar kurullarındaki asil ve yedek üyelerinden oluşan 44 kişilik listeyi en az 100 imza ile birlikte Başkanlığına iletmesi gerekiyor.

Aday olması halinde 9 Mayıs'taki Beşiktaş maçı öncesi Terim'in listesini vermesi gerekecek. Ancak pandemi nedeniyle seçimin ertelenme ihtimali de yüksek. İzin çıkmazsa kongre, Haziran sonuna ertelenecek ve bu da Terim'in elini rahatlatacak.

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