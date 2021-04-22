Baba-oğul konuşmasıydı!

Maç sonunda konuşan Arda Turan, faturayı futbolculara çıkardı. Kaptan, "Her türlü imkana sahibiz. Daha mutlu olarak oynamalıyız. 1 puanı kazandığımızı düşünüyorum. Bazen bazı şeyler zor oluyor. Ne anlatacağımı bilmiyorum, çok üzgünüz. Devam etmek zorundayız" diye konuştu. Arda, Fatih Terim ile ne konuştuklarıyla ilgili soruya ise, "Maçı değerlendirdik. Hocamız gerçekten çok çalışkan biri. Bize her türlü bilgiyi aktarıyor. Baba-oğul arasında geçen bir sohbetti" cevabını verdi.

Maç sonu gitmediler

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan kulübede maçı konuştu. İki ismin çok moralsiz olduğu gözlendi. Terim ile Turan herkes soyunma odasına giderken kulübeden çıkamadı.

Terim'e sarı

MAÇIN 90+3'üncü dakikasında Fatih Terim'e sarı kart çıktı. Karşılaşmanın son anlarında Saracchi'nin Serkan Asan ile girdiği ikili mücadelede hakem Mete Kalkavan faul düdüğünü Trabzon lehine çalınca Terim itiraz etti ve kart gördü.