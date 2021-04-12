Galatasaray dejavu yaşıyor!

Galatasaray korkunç bir dejavu yaşıyor… Geçen sezon 8'de 8 yapan G.Saray, son 10 haftada sadece 1 galibiyet alarak Süper Lig'i Alanyaspor'un ardında 6. tamamladı. G.Saray bu sezon da 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Ancak A.Gücü maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Aslan büyük bir düşüşe geçti. Sarı-kırmızılılar son 6 hafta sadece Kayserispor'u 3-0 yenebildi. Ardından 13 puan kaybetti. 8'de 8 yaptığı süreçte 18 gol atıp sadece 3 gol yiyen G.Saray o haftaya kadar ligin en az gol yiyen takımıydı; son 6 haftada ise 12 gol yedi.